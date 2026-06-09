Faro della Procura di Cagliari sui controlli ambientali e su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe gestito pratiche dell’Arpas, occultando anche rischi di inquinamento. Sono 26 gli indagati, tra cui l’ex governatore Christian Solinas, il deputato ed ex assessore all’Ambiente Gianni Lampis e due sindaci. Le accuse sono a vario titolo di falso ideologico, corruzione e truffa.

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