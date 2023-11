Si avvicina il Natale e torna il caro voli per le Isole. Siamo solo all’inizio e i prezzi probabilmente continueranno ad aumentare, ma già si registrano picchi non da poco.

Prenotare in anticipo fa risparmiare? Quanto? Ha cercato di capirlo il Codacons, che ha realizzato una ricerca per capire quanto costi oggi prenotare un volo per raggiungere la Sardegna e la Sicilia a Natale.

«Per raggiungere Cagliari volando da Milano si spendono 127 euro partendo il 22 dicembre, che diventano 135 se si parte il 24. Da Torino 211 euro, da Venezia 184, da Bologna 177», spiega l’associazione dei consumatori.

Tutte tariffe che non tengono costo dei balzelli aggiuntivi che incidono non poco sul prezzo finale: dal bagaglio a mano alla scelta del posto a sedere o ancora, nel caso serva, il bagaglio in stiva.

E parliamo di sola andata, se si aggiunge un volo di ritorno, ad esempio, il 7 gennaio, il prezzo raddoppia. E vanno aggiunti gli ulteriori balzelli.

Va ancora peggio a chi deve partire per la Sicilia: «Per volare a Catania partendo il 22 dicembre con un biglietto di sola andata, si spendono oggi un minimo di 206 euro partendo da Milano, 231 euro da Bologna, 239 euro da Torino e 242 euro da Firenze. Se si sposta la data di partenza al 23 dicembre, la spesa sale a 273 euro a biglietto partendo da Torino, 286 euro da Firenze. Per arrivare a Palermo imbarcandosi il 23 dicembre, la spesa minima è di 143 euro da Roma (sempre solo andata), 220 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro se si parte da Bologna».

Codacons chiama di nuovo in causa l’antitrust: «Presentiamo una nuova denuncia all'Autorità affinché intervenga sull'ennesimo rialzo dei voli aerei a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Non possiamo non chiederci che fine abbiano fatto le misure del Governo che erano finalizzate proprio ad evitare ciò che il Codacons ha registrato, ossia un aumento delle tariffe per i collegamenti con le isole durante un periodo di picco della domanda».

