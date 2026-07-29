Ci sono stati feriti nello scontro sulla strada provinciale 8, tra la statale 130 e la ex 131, poco prima della rotatoria di Sestu. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’altezza degli svincoli per Cagliari e Sassari.

Sul posto tre ambulanze del 118. Rilievi affidati alla Polizia locale di Sestu, intervenuta con tre pattuglie. Il traffico e chiuso, con deviazione verso la statale 131.

(Unioneonline)

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