Sono stati avviati a Gergei i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica del paese. Sì stanno realizzando nuove infrastrutture per illuminare alcune zone finora sprovviste del servizio e sostituendo numerose armature nel centro abitato con impianti più moderni ed efficienti.

«Stiamo continuando ad investire» ha detto il sindaco Rossano Zedda «per garantire servizi essenziali, migliorare la sicurezza e rendere Gergei un paese sempre più curato e vivibile per tutti».

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