“Staffetta del Centenario: la fiaccola di Bonaria domani notte a SinnaiSta attraversando tutta la Sardegna, passo dopo passo, tappa dopo tappa, fino alla Basilica di Cagliari
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Nel Centenario della consacrazione a Basilica del Santuario di Nostra Signora di Bonaria (1926–2026), si sta concludendo anche una un’iniziativa davvero speciale: la “Staffetta del Centenario”.
Una fiaccola accesa a Olbia, nella Basilica di San Simplicio, sta attraversando tutta la Sardegna, passo dopo passo, tappa dopo tappa, fino a Cagliari, alla Basilica di Nostra Signora di Bonaria.
Un cammino di oltre 350 chilometri che unisce fede, tradizione e passione sportiva, attraversando luoghi meravigliosi e carichi di significato.
«Ieri-ha detto Alessandro Scano, ex sindaco di Decimoputzu-ho avuto il privilegio di esserne parte: ho portato la fiaccola insieme ad altri atleti nelle tappe da Barumini a Villanovafranca e da Villanovafranca a Guasila. Non solo corsa, ma condivisione, emozione e spiritualità.Un’esperienza che porterò con me». La fiaccola domani notte arriverà a Sinnai, da Monserrato, portata da un gruppo di atleti: arriverà poco prima della messa di mezzanotte che verrà celebrata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari. Subito dopo lungo la via Roma a Sinnai prenderà il via il pellegrinaggio a piedi sino a Bonaria con arrivo verso le otto del 25 aprile a Bonaria.