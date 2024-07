Resta alta l’allerta roghi in Sardegna.

Nella giornata di mercoledì 3 luglio, segnala il bollettino diramato dal Corpo Forestale, sono stati 16 gli incendi divampati in altrettante località dell’Isola.

Su tre fronti di fuoco, particolarmente impegnativi, si è anche reso necessario l’intervento dei mezzi aerei.

In particolare, un elicottero è decollato dalla base di Pula per aiutare le squadre a terra a domare le fiamme divampate nelle campagne di Decimomannu, dove sono entrate in azione anche le squadre della Forestale di Uta, coadiuvate dal Gauf di Cagliari e da volontari di Assemini e Siliqua.

Numerosi mezzi aerei (Tre Canadair e due elicotteri) in sorvolo anche sul territorio di Dualchi, per effettuare lanci e cercare di estinguere un vasto incendio scoppiato nella zona di Piredu (LA NOTIZIA).

L’elicottero della base della Forestale di Pula è poi nuovamente decollato verso Perda Bona, nel Comune di Quartu Sant’Elena, per dare manforte ai forestali e volontari di Sinnai per l’estinzione dell’ennesimo rogo (LA NOTIZIA) che ha devastato il territorio isolano, minacciando anche alcune abitazioni.

(Unioneonline)

