«Scie chimiche». Ecco la combinazione di parole più ricorrente questa mattina sui profili social di molti sardi, a commento di un diluvio di foto che ritraggono i fenomeni segnalati da numerose zone dell’Isola: dalla Barbagia, dall’Oristanese, dall’Ogliastra e dal Cagliaritano. Ad attirare l’attenzione è stata la forma: non linee bianche rette in cielo, ma cerchi, “scarabocchi”, spirali.

Quel che è sicuro è che si tratta di scie, non di certo «chimiche»: sono tracce di condensa lasciate ad alta quota da T346 e Eurofighter dell’Aeronautica militare italiana durante una sessione di esercitazioni aeree che ha come epicentro la base di Decimomannu. Alla cloche dei primi c’erano piloti della scuola di volo in addestramento, provenienti da varie nazioni. Sui secondi volavano professionisti già formati, tutti italiani.

La spiegazione sullo “strano” fenomeno che così tanta attenzione ha suscitato arriva dal generale Davide Cipelletti, comandante del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna e del Pisq di Perdasdefogu: «Sono semplici scie di condensa», precisa stroncando ogni ipotesi complottista, «che con la condizione climatica di queste ore sono risultate particolarmente visibili». E sulla forma? «Quelle degli aerei di linea sono dritte», avverte il generale, «queste viste oggi sono il risultato di manovre che vengono effettuate dai piloti in addestramento».

Non si tratta di avvistamenti che resteranno isolati: «La scuola di volto è aperta da poco», sottolinea Cipelletti, «d’ora in poi potrebbe capitare sempre più spesso».

Insomma: le servitù militari presenti in Sardegna lasciano traccia (non chimica) anche in cielo.

© Riproduzione riservata