Il seminario si inserisce nel progetto nazionale “Carefree with our pets”, per promuovere la convivenza sicura e consapevole tra cittadini e animali da compagnia. L'appuntamento è per venerdì alle 10 presso l’Aula Consiliare di Veterinaria.

Il seminario ECM “One Health management delle zoonosi parassitarie in ambito urbano”, è un evento formativo e di aggiornamento rivolto a medici, veterinari e biologi. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari.

Il progetto “Carefree with our pets” nasce con l’obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione di zoonosi parassitarie tra animali da compagnia e uomo, promuovendo la convivenza consapevole tra cittadini e “pets” in contesti urbani e periurbani.

L’Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di animali da compagnia: si stima che in Europa vivano circa 250 milioni di pets, di cui 103 milioni sono gatti e 85 milioni cani. In Italia, il 27% delle famiglie possiede almeno un cane e il 18% almeno un gatto, con una media di 55 animali domestici ogni 100 abitanti. Numeri che testimoniano il forte legame tra persone e animali, ma che richiedono anche un’attenzione particolare alle problematiche sanitarie connesse a questa convivenza.

