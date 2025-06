Ritorna nella rada dello Scoglio Lungo la 17esima edizione della tradizionale e suggestiva Regata del Pescatore, uno degli eventi identitari della Festha Manna di Porto Torres.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno, alle 11, nella spiaggia che vedrà riunite le sette imbarcazioni pronte per la sfida che richiede tecnica e abilità. Ai nastri di partenza Gruviera, Sara, Liberata, Teresa e San Vincenzo, tutte con equipaggio di Porto Torres, mentre da Stintino partecipa Salvatore Padre e da Alghero ci sarà Giuseppina.

L’evento, patrocinato dal Comune di Porto Torres, è organizzato da Assovela Porto Torres in collaborazione con l’associazione Etnos GruppoFolk Li Bainzini.

Giunta alla diciassettesima edizione, la Regata del Pescatore è tra gli eventi più attesi delle festività in onore del Santi Martiri: una regata storica e identitaria che mette in mostra abilità pratiche legate alla vita in mare – come vogare, andare a vela, pescare – in una competizione che unisce resistenza, tecnica e spirito di squadra.

