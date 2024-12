<Come Gioventù Nazionale Alghero vorremmo proporre all'Amministrazione comunale qualcosa di concreto che crediamo possa essere apprezzato da tutti e, in modo particolare, dai giovani di questa città>. Inizia così la lettera aperta di Walter Noli, coordinatore cittadino di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, e componente del direttivo algherese del partito di Giorgia Meloni.

<Rilanciando una proposta fatta in campagna elettorale, proponiamo che le manifestazioni musicali e i concerti vengano aperti dalle nuove generazioni di artisti locali, affinché possano esprimersi e farsi conoscere. In passato sono già state create occasioni di questo tipo>, prosegue Noli. <E’ tempo di istituzionalizzare questa buona pratica con concorsi trasparenti, per dare a tutti la possibilità di partecipare e lasciare poi al merito di decretare chi dovrà esibirsi. La nostra città - aggiunge - è ricca di giovani talenti che cercano una strada per poter mostrare le loro capacità, e meritano indubbiamente un sostegno da parte delle istituzioni locali>. La proposta è stata lanciata all’Amministrazione, <nella speranza che la sappia accogliere e che non dimentichi noi giovani algheresi, sempre troppo citati durante le campagne elettorali quanto troppo poco valorizzati nei cinque anni che seguono. La nostra, al contrario di una certa narrazione, è infatti una generazione che ha tutte le capacità e tutta la volontà per diventare, finalmente, attore protagonista e non più semplice comparsa nella vita della nostra città>, chiude la nota firmata da Walter Noli.





