Venti alberi di macchia mediterranea saranno piantati in alcune aree verdi della città di Porto Torres.

L’appuntamento "Piantate Insieme" è per domani, sabato 22 marzo dalle ore 10, con ritrovo alla spiaggia delle Acque Dolci, armati di guanti da giardinaggio e soprattutto un sorriso. Si perché piantare alberi è un invito alla selvicoltura rivolto ai quei volontari che vogliono partecipare all’impegno di combattere il cambiamento climatico, ripulendo l’aria dai gas serra.

Un modo per affrontare la giornata, con previsioni di temperature miti e il cielo libero dalle nuvole, per stare insieme e condividere la sana educazione al rispetto dell’ambiente e alla natura. I nuovi alberi piantati riducono le emissioni di CO2 che inquinano l'aria, filtrano l'acqua che beviamo e forniscono habitat a oltre l'80% della biodiversità.

L’iniziativa è promossa da Clean Up Porto Torres, da sempre attenta al decoro e all’ambiente, in collaborazione con l’associazione Goccia D’Oro, impegnata a fare la propria parte per un’economia circolare e sostenibile, e l’associazione Il Giardino, con il patrocinio di Porto Torres.

