Lunedì 4 agosto, dalle 20.30, nella suggestiva cornice del parco di Balai, lo spazio soprastante la spiaggia omonima di Porto Torres, si terrà il concerto serale di arpa solista ed ensemble con Eleonora Perolini, maestro di arpa ed esperta in musicoterapia con competenze nella pratica terapeutica delle vibrazioni sonore e Emanuela Cocco.

Il concerto dal titolo “Armonie Future – festival Olistico dell’Arpa” sarà accompagnato da note olfattive di essenze naturali per un’esperienza in cui musica e profumi interagiscono creando un’atmosfera unica.

Il repertorio spazia dalla musica celtica alla new age fino a composizioni originali ispirate alla natura. Arpista professionista e diplomata al Conservatorio Verdi di Milano, Eleonora Perolini è direttore artistico del Centro Internazionale di Musica e Cultura di Biella e della sezione Incontri d’autore che vede tra i nomi degli artisti quello di Bruno Gambarotta, Edoardo Siravo e Fabio Vettori.

È docente di Musicoterapia e Arpaterapia per questo collabora stabilmente con le cliniche geriatriche Redaelli di Milano sulla ricerca del suono per il benessere psicofisico. È docente di arpa all'istituto musicale di Rho Milano. Per lei hanno scritto F. Mannino, L. Giachino, M. Kessick, C. Calderoni..

