Voli in continuità sulla Alghero-Linate non prenotabili sul web: «Ennesimo disagio per i sardi»La denuncia di Michele Pais (Lega), dal 25 ottobre – data in cui scatta il nuovo regime in proroga – si possono comprare solo tramite call center e agenzie di viaggio
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Ad appena quattro giorni dalla scadenza del 24 ottobre, Ita Airways ha riaperto le prenotazioni dei voli sulla tratta Alghero-Linate, che gestisce in proroga – dopo l’ennesimo bando della Regione andato deserto – sino al 31 gennaio 2027.
Ma resta un problema «gravissimo», sottolinea il consigliere comunale della Lega di Alghero ed è presidente del Consiglio regionale Michele Pais: «Dal sistema di prenotazione online non risultano ancora disponibili le tariffe agevolate e le condizioni previste dalla continuità».
L’esponente del Carroccio documenta la situazione simulando una prenotazione per il prossimo 26 ottobre: «Un volo di andata e ritorno nella stessa giornata, da Alghero a Milano, viene proposto a 260,18 euro, senza che nella schermata risultino applicate le agevolazioni della continuità territoriale».
I biglietti in continuità, ha spiegato Ita in una nota, sono acquistabili presso le agenzie di viaggio e tramite il call center della compagnia. Sul web saranno disponibili «non appena completati i necessari aggiornamenti tecnici».
Pais sottolinea comunque i disagi per i viaggiatori: «Non si tratta di un dettaglio burocratico. Parliamo di collegamenti essenziali, utilizzati quotidianamente da lavoratori, studenti, professionisti e soprattutto da persone costrette a raggiungere gli ospedali e i centri di cura del Nord Italia», sottolinea, chidendo un intervento immediato della Regione, a cui imputa le cause del disservizio.
«Ita – conclude Pais – sta affrontando una corsa contro il tempo per rendere disponibili i biglietti in continuità. Nonostante i tempi ridotti e le difficoltà determinate dagli errori della Regione, sta lavorando per adeguare i complessi sistemi informatici di prenotazione».
(Unioneonline)