Salta una condotta, chiuso un tratto del centro di Porto TorresL’acqua ha invaso la carreggiato
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Salta una condotta idrica nel centro cittadino di Porto Torres è un tratto di strada lungo il corso Vittorio Emanuele diventa off limits. La perdita d’acqua ha interessato prima uno dei punti in prossimità del marciapiede, antistante il municipio e la chiesa della Beata Vergine della Consolata, successivamente è saltata una piccola porzione di asfalto nel centro della carreggiata. L’acqua che fuoriesce copiosa ha allagato la strada con rischi per pedoni e automobilisti. Immediato l’intervento della Polizia locale che ha allertato l’amministrazione comunale affinché la strada, nel tratto in prossimità dell’incrocio con via Cavour, venisse chiusa al traffico veicolare. L’intera area è stata transennata con nastro bianco rosso per impedire il passaggio anche ai pedoni, in attesa dell’intervento di ripristino degli operai di Abbanoa. Non è trascorso tanto tempo da quando si verificò la stessa criticità, sempre nello stesso punto, dove erano stati effettuati alcuni lavori di messa in sicurezza.