Nell'ambito delle attività del servizio di piena, il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna sta provvedendo alla pulizia degli argini del Rio Badu e' Cabrile. Il fiume interseca la periferia est e sud-est dell'abitato di Viddalba e, proprio per la sua pericolosità idraulica dovuta alle piene storiche, è stato al centro di diversi e importanti interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico.

Questi lavori vengono fatti nell'ottica di collaborazione con il comune di Viddalba che ha chiesto al Consorzio di intervenire. In merito ai lavori di pulizia, era importante agire per garantire la sicurezza dell'abitato.

Le attività riguardano infatti le zone interferenti dell'abitato di Viddalba; in particolare insistono due attraversamenti stradali che intersecano il fiume, particolarmente critici.

«Il Consorzio di bonifica- spiega il presidente Toni Stangoni - è sempre in prima linea quando bisogna attuare interventi di salvaguardia come questi. Quando il rischio idrogeologico e idraulico insistono su un territorio, agire preventivamente è importante. Uno degli obiettivi prioritari è mettere in sicurezza le comunità locali e garantire il controllo della piena durante le condizioni climatiche avverse».

Dello stesso avviso il direttore Giuseppe Bellu: «Ci siamo mossi immediatamente per trovare le coperture finanziarie. Per questo ringraziamo il genio civile di Sassari che ha finanziato le attività. Siamo sempre pronti a collaborare con le amministrazioni del territorio per risolvere le criticità. Con i tempi tecnici necessari, abbiamo affidato i lavori e abbiamo trovato soluzioni immediate. L'argine è una zona molto frequentata, era importante mettere in sicurezza la zona».

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