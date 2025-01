Visita all’ospedale Civile pochi giorni fa da parte della presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, accompagnata dal consigliere regionale di Alghero Valdo di Nolfo. «Una visita poco trasparente e niente affatto utile, posto che non sono stati invitati il sindaco Cacciotto, che alla luce della vigente normativa è la massima autorità sanitaria locale, e la Commissione sanità locale», il commento da parte di Marco Tedde, leader di Forza Italia.

Anche Massimiliano Fadda, consigliere di Prima Alghero, ha storto il naso. «Questa visita, definita ispettiva, è avvenuta venerdì scorso, in incognito, senza alcun preavviso. Parlare di sgarbo istituzionale è un eufemismo, in quanto hanno fatto tutto di nascosto e non si comprende perché». Intanto il sindaco Cacciotto ha già fatto sapere che martedì mattina sarà a Cagliari in audizione nella Commissione Sanità per un primo confronto a cui ne seguiranno altri. «La sanità è un tema da affrontare senza contrapposizioni sterili, e impone di ragionare invece sui servizi, sulle risposte da dare in termini di salute, che è ciò che poi conta davvero per i cittadini». Lunedì ad Alghero, invece, è stato il presidente della Commissione consiliare Sanità Christian Mulas a convocare una seduta dedicata all’argomento.

