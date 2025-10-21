"Visit Anglona Coros", a Ploaghe la piattaforma multicanaleUn'iniziativa promossa dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas e dall'Unione dei Comuni del Coros
Presentata questa mattina la nuova Piattaforma multicanale Visit Anglona Coros, nel salone dell'ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe.
Un'iniziativa promossa dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas e dall'Unione dei Comuni del Coros e finanziata dalla Programmazione Territoriale Por Fesr 2014-2020 per la realizzazione di un progetto di sviluppo territoriale e di promozione integrata di destinazione.
Il progetto, ambizioso e necessario, si pone come obiettivo il miglioramento dell'attrattività dell'offerta turistica del territorio attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologici innovativi, la realizzazione di esperienze immersive e di servizi e azioni di marketing territoriale coordinate per progettare e creare la destinazione turistica integrata.
Oltre ad essere un momento di incontro e di confronto congiunto tra gli stakeholder e gli operatori del territorio, è anche l'occasione, per tutti i Comuni delle due Unioni, di confrontarsi sulle strategie di sviluppo turistico che, anche grazie a questo progetto, permetteranno ai territori dell'Anglona e del Coros di crescere nel percorso di creazione di una destinazione turistica integrata.