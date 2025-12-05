Sassari, soccorsa una donna coi vestiti strappati e il volto tumefatto: fermato un uomoÈ successo in pieno centro storico, testimoni riferiscono di aver sentito colpi d’arma da fuoco
Arresto dei carabinieri tra piazza Azuni e vicolo Bertolinis, a Sassari.
Poco prima delle 13 di oggi, 5 dicembre, i militari sono intervenuti in centro storico dopo una segnalazione di pericolo portando via una persona e conducendola in caserma.
Diversi testimoni oculari riferiscono di una ragazza soccorsa, aveva il volto tumefatto e i vestiti in cattive condizioni. I presenti riferiscono anche di aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco.
Al momento sono in corso le indagini per stabilire quanto accaduto.