L’emergenza sul ritiro della plastica arriva anche a Porto Torres, dove domani, 6 dicembre, come in diversi comuni del nord Sardegna non sarà effettuata la raccolta.

A causa di criticità nella filiera nazionale di gestione degli imballaggi in plastica che nelle ultime ore hanno assunto carattere di ulteriore complessità, la ditta Sangalli che gestisce il servizio di igiene urbana ha comunicato che anche in città si è resa necessaria la sospensione temporanea del servizio.

L’impianto Ecopramal di Alghero, che finora ha garantito il conferimento pur in un quadro estremamente compromesso, ha infatti segnalato la saturazione della struttura con conseguente impossibilità di ricevere ulteriori quantitativi nella data del 6 dicembre da parte dei comuni.

A ciò si aggiunge la saturazione dei siti di trattamento a livello regionale e nazionale, nonché il blocco dei ritiri da parte del Consorzio Corepla. In queste condizioni, il sistema di ritiro della plastica è temporaneamente impossibilitato a proseguire con le consuete modalità operative.

Si rende inoltre necessario interdire il conferimento delle medesime tipologie presso il Centro di Raccolta Comunale sino al ripristino delle condizioni minime indispensabili. La situazione è monitorata costantemente e saranno forniti aggiornamenti prima della data del prossimo ritiro previsto nel calendario della raccolta differenziata.

