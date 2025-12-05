Sassari, violenza su una ragazza in centro storico: il trentaduenne arrestato per sequestro a scopo di estorsioneLa ventiduenne è stata salvata dall’intervento dei carabinieri
Sequestro di persona a scopo di estorsione, torture e lesioni: sono le accusa che hanno portato all'arresto del trentaduenne fermato oggi dai carabinieri in centro storico a Sassari.
I militari sono accorsi entrando in un appartamento di vicolo Bertolinis dove si trovava una ventiduenne che, secondo quanto emerso, sarebbe convivente dell’uomo.
La giovane aveva il volto tumefatto e un trauma facciale ed è stata condotta in caserma mentre l’indagato adesso è a Bancali.
Lunedì si terrà la convalida davanti al giudice Gian Paolo Piana, il pm è Angelo Beccu e l’avvocato della difesa Massimiliano Tore.