Sequestro di persona a scopo di estorsione, torture e lesioni: sono le accusa che hanno portato all'arresto del trentaduenne fermato oggi dai carabinieri in centro storico a Sassari.

I militari sono accorsi entrando in un appartamento di vicolo Bertolinis dove si trovava una ventiduenne che, secondo quanto emerso, sarebbe convivente dell’uomo.

La giovane aveva il volto tumefatto e un trauma facciale ed è stata condotta in caserma mentre l’indagato adesso è a Bancali.

Lunedì si terrà la convalida davanti al giudice Gian Paolo Piana, il pm è Angelo Beccu e l’avvocato della difesa Massimiliano Tore.

