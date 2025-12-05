Uri: misure contro lo spopolamento, ammessi 10 beneficiariApprovata la graduatoria sui beneficiari che potranno godere dei contributi per i figli nati, adottati o in affido preadottivo
L’amministrazione comunale di Uri ha approvato la graduatoria sui beneficiari che potranno godere dei contributi per i figli nati, adottati o in affido preadottivo nel corso del 2025. Con Determinazione del 4 dicembre si è provveduto ad approvare l’elenco delle domande ammesse all’intervento denominato “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art.13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025 e anni successivi, a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3000”. Dieci i cittadini residenti a Uri che potranno godere di tali contributi a seguito delle domande identificate mediante il numero di protocollo ed il numero generato dal sistema, La graduatoria diventerà definitiva, salvo eventuali ricorsi, il giorno 11 dicembre. Le informazioni potranno essere richieste all'ufficio servizi sociali Responsabile del servizio e del procedimento Carboni Marianna tel 0794187052 o tramite mail all’indirizzo m.carboni@comune.uri.ss.it .