Grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna, assessorato Pubblica Istruzione e del Centro regionale di programmazione, della Cei, della Diocesi di Alghero Bosa, nonchè del Comune di Villanova Monteleone, a breve saranno affidati i lavori di ristrutturazione del secondo e terzo lotto della chiesa parrocchiale di San Leonardo. L’investimento per il completamento dei lavori di ristrutturazione del secondo e terzo lotto ammonta a circa 400mila euro. Considerato che i lavori di cui al primo lotto hanno comportato un investimento di circa 350mila ed il recupero del campanile ne ha determinati ulteriori 100mila euro l’investimento complessivo che, a partire dal 2020, è stato destinato a ridare splendore alla Chiesa di San Leonardo ammonta ad oggi a circa 850mila. Da troppo tempo i fedeli seguono le celebrazioni religiose nelle chiese delle Confraternite di Santa Croce e del Rosario che, pur carinissime, in diverse occasioni non sono riuscite a dare ospitalità a tutti i parrocchiani. Ora, pronti i progetti esecutivi, acquisiti positivamente i pareri della Soprintendenza, sono state attivate le procedure di appalto e a breve saranno aggiudicati i lavori. Un risultato importante per la comunità che scaturisce da un felice gioco di squadra che ha visto protagonisti l’Amministrazione comunale, la parrocchia di San Leonardo, la Diocesi Alghero- Bosa e la Regione Sardegna. Con i lavori previsti, si intende recuperare pienamente la funzionalità ed il decoro dell’edificio di culto più importante di Villanova Monteleone, riaprendo le porte ai numerosi fedeli del Santo patrono, che finalmente potranno riappropriarsi della loro Chiesa.

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