Da Jerry Mulligan a Stevie Wonder. Si chiude al Teatro Verdi di Sassari, il festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo" appuntamento tra i più attesi del periodo natalizio giunto alla ventiduesima edizione, organizzato dall'Associazione Blue Note Orchestra-Orchestra Jazz della Sardegna in coproduzione con Teatro e/o Musica. Doppio appuntamento: sabato alle 20.30 e domenica alle 11 con “Natale in Swing”.

Sul palco dello storico teatro sassarese l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory, big band, che vede giovani musicisti schierati al fianco di alcuni dei veterani dell‘OJS. A dirigere l'ensemble Gavino Mele mentre la voce solista è quella di Francesca Corrias.

Il concerto proporrà oltre a temi della musica natalizia rivisitati per orchestra jazz, un excursus attraverso una serie di brani firmati da Stevie Wonder: da “Don't You Worry ’bout” a “Thing, Higher Ground”, da “Sir Duke” e “Superstitious” a “Overjoyed”, straordinari classici arrangiati appositamente da Gabriele Comeglio. Al termine del concerto del 24 dicembre, saranno presentati in degustazione i vini della Cantina sociale di Santa Maria la Palma-Alghero, in collaborazione con Ue.Coop e Strada del Vermentino di Gallura, accompagnati dalle delizie culinarie della Tenuta Li Lioni.

