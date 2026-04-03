Accordo tra il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste e la compagnia di navigazione Ensamar con il traghetto Sara D, per potenziare i collegamenti con l’Isola dell’Asinara. Oltre alla giornata festiva di Pasquetta (6 aprile) e il 25 Aprile, la linea marittima Porto Torres-Asinara sarà in servizio anche nelle giornate di Pasqua (domenica 5 aprile).

Una decisione nata dalla collaborazione tra Enti e privato per garantire il servizio di continuità territoriale durante i giorni delle festività pasquali. Gli orari di partenza da Porto Torres dalle 8.30 e alle 16.30, e per il rientro dall’isola dell’Asinara dalle 10 alle 18. La Pasquetta 2026 a Porto Torres, il 6 aprile, celebra la quinta edizione di "Note sotto la Torres- Pasquetta in musica per l’Asinara” con i The Kolors in concerto.

L'evento principale si terrà nel pomeriggio in Piazza Colombo, ai piedi della Torre Aragonese, con mercatini, artisti locali e un'area pedonale animata dal mattino. La giornata include mercatini dell'artigianato e chioschi nel centro città, con un'area pedonale estesa da Corso Vittorio Emanuele a via Mare.

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