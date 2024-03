Il Comune di Ozieri ha avviato una indagine di mercato per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica economica, relativo agli interventi di "Conservazione e valorizzazione del riparo di Luzzanas”.

Si tratta di uno dei siti caratterizzati da pitture rupestri delle domus, un monumento candidato all’inserimento tra i beni del Patrimonio Unesco. Il finanziamento regionale di 200mila euro consentirà di avviare un primo intervento per garantire la sicurezza del sito e renderlo accessibile al pubblico. Saranno realizzati supporti informativi, cartellonistica e sarà delimitata l’area in modo appropriato per agevolarne la fruizione.

Questo progetto non solo preserva le pitture rupestri di Luzzanas ma ha anche il potenziale per promuovere il turismo culturale nella regione. Inoltre si sottolinea l’importanza strategica della posizione del sito, vicino a Sant’Antioco di Bisarcio, che potrebbe essere un punto centrale per le visite guidate in un contesto storico-archeologico che spazia dalla preistoria al Medioevo. Questo comprende non solo le pitture di Luzzanas ma anche una domus de janas, il nuraghe Mannu, un pozzo sacro e un’antica basilica.

