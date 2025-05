Il Comune di Porto Torres ha avviato la procedura per la nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio maggio 2025-maggio 2028. L’ente intende raccogliere manifestazioni di interesse per da parte di soggetti iscritti all’elenco regionale dei revisori dei conti della Regione Sardegna a seguito della scadenza del collegio attuale. Tra i requisiti l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Le manifestazioni, entro giovedì 29 maggio, devono essere inviate esclusivamente via Pec (posta elettronica certificata) all’Ufficio Protocollo del Comune, all’indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. La costituzione di un nuovo collegio si rende necessaria ai fini dell’approvazione del bilancio sui quali si esprimono i revisori contabili con un’apposita relazione, corredata da un descrizione della revisione effettuata e soprattutto un giudizio imparziale sulla redazione del documento finanziario, se questo rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell’Ente.

