L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Stintino, guidato da Marta Diana, in collaborazione con la Consulta Giovanile hanno organizzato l’iniziativa Giovani in Rete, una giornata dedicata al confronto, alla formazione e alla costruzione di una rete tra giovani under 35 della Sardegna. Gli argomenti al centro dell’incontro, in programma sabato 17 maggio presso la sala consiliare dalle 17, vanno dal benessere psicologico alle connessioni tra persone e territori, per parlare del protagonismo giovanile. Interverranno Manolo Cattari psicoterapeuta ed esperto di disagio giovanile e Piera Deriu mental coach e formatrice Mab\&Co Olbia. Il programma della giornata prevede l’incontro tra per le consulte e le associazioni giovanili, alle 11 il talk con Cattari e alle 13 il pranzo informale, occasione per fare rete, dove ognuno porta qualcosa da mangiare, condiviso con le diverse realtà del territorio. Nel pomeriggio talk e laboratorio con Piera Deriu, alle 18 tour con la Consulta a Stintino e alle 19 aperitivo finale.

