L’amministrazione comunale di Castelsardo organizza per domani, giovedì 15 maggio, alle ore 16, nella Sala XI del Castello dei Doria, un incontro riservato al settore Pesca destinato all’approfondimento dei bandi Pn Feampa 2021/2027. Verranno illustrate, nello specifico, l’Azione 1 e l’Azione 3.

La prima, denominata “Investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici”, è finalizzata ad aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale, promuovere la pesca sostenibile e agevolare il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche. La seconda azione che verrà illustrata, con oggetto “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori” si pone l’obiettivo di rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano non solo ambientale, ma anche economico e sociale, attraverso investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate. L’azione mira inoltre a promuovere condizioni di lavoro più favorevoli agli operatori.

All’incontro sarà presente personale esperto che si occuperà di fornire informazioni utili, così da consentire ai potenziali fruitori una valutazione più consapevole circa le opportunità offerte dal bando. L’incontro è aperto a cittadini e imprese direttamente interessati.

