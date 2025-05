Incendio in via dei Corsi a Sassari, dove un appartamento è andato distrutto. L'affittuario aveva lasciato la pentola sul fuoco, uscendo e dimenticandosene.

Nel frattempo il fuoco, in due ore, ha invaso la cucina distruggendo quanto era all'interno della stanza, dalla pompa di calore all'impianto idrico sciogliendo gli i fissi e annerendo il solaio. Sul posto i vigili del fuoco che sono dovuti entrare con le bombole per spegnere il rogo. Il danno è ingente e potrebbe ammontare a decine di migliaia di euro. Non si registrano feriti.

