Il volo con il parapendio in uno dei punti della costa di Porto Torres ha rischiato di trasformarsi in una grave incidente. È successo nel pomeriggio, nella località di Balai Lontano, quando l’uomo è caduto in mare e non è riuscito a risalire.

In soccorso gli uomini della Guardia Costiera turritana, a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto. A bordo della imbarcazione di soccorso, i militari hanno raggiunto il punto dell’incidente e, nonostante le condizioni meteo marine poco favorevoli, sono riusciti ad avvicinarsi al parapendio e trarre in salvo l’uomo.

Una volta a bordo è stato trasferito nella banchina della Capitaneria dove ad attenderli vi era l’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno provveduto a trasferire il paziente al pronto soccorso del Santissima Annunziata per accertamenti. L'intervento tempestivo e coordinato ha consentito di concludere positivamente l'operazione di soccorso, un'azione immediata che conferma il lavoro quotidiano per garantire la sicurezza in mare e la salvaguardia di chi spesso si avventura trascurando i pericoli.

