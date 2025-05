Entra nel vivo il Destination Summit nella Riviera del Corallo in programma fino a venerdì. Oggi pomeriggio al teatro civico di Alghero la cerimonia di apertura condotta dal giornalista di Videolina Fausto Spano. In platea i sindaci della rete G20 Spiagge, (Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste, oltre alle due località sarde, Alghero e Arzachena). E’ stata l’assessora al Turismo Ornella Piras a raccontare agli ospiti le bellezze del territorio algherese, mentre il sindaco Cacciotto, fuori sede per importanti impegni personali, è intervenuto con un video-messaggio di saluto.

A fare le veci del primo cittadino c’era l’assessore Francesco Marinaro. <Sono convinto che al termine di questo percorso si possa arrivare ad ottenere lo status di città balneare, quindi una protezione da parte dello Stato con un intervento legislativo ad hoc>, ha detto il vice sindaco di Alghero. Domani si aprono i tavoli tematici su ambiente, energia, imposta di soggiorno, emergenza abitativa e altri temi caldi comuni alle città di mare.

