Sono rientrati nel pomeriggio di domenica gli over 65 che hanno partecipato al viaggio organizzato dal Plus nel Medio Campidano. L'ultimo gruppo composto da cento persone è partito sabato mattina con un pernottamento alle terme di Sardara. Hanno visitato Sanluri, Barumini, San Sperate e le opere di Sciola e infine il pozzo di Santa Cristina. Due giornate intense e piacevoli all'insegna della socialità.

Al rientro, ad accoglierli, l’assessora al Benessere delle famiglie Maria Grazia Salaris con la dottoressa Serena Lentischio. Insieme hanno voluto ringraziare la cooperativa Ali e la Scia per l'ottima organizzazione e la buona riuscita dell'iniziativa. Il viaggio conclude per ora il ciclo di iniziative promosse dai Servizi Sociali per gli anziani autosufficienti, cominciato in occasione del carnevale a Mamoiada ( 2-3 marzo ) e proseguito con la visita appena conclusa nel Medio Campidano e i corsi di ginnastica dolce. L’intervento finanziario è di oltre 74mila euro, mentre le attività hanno interessato circa 300 over 65.

