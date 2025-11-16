Si chiama “Versi svelati” l’iniziativa che ha visto realizzare diverse creazioni prodotte dalle classi quinte della scuola primaria e dalle prime della scuola secondaria di primo grado dei Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini.

I giovanissimi partecipanti, divisi in gruppi, hanno dato vita al loro verso poetico ritagliando le parole che più li hanno colpiti. Un mix di frasi poetiche per lanciare diversi messaggi sulla pace, l’amore è la solidarietà.

Ora sarà possibile votare gli elaborati preferiti, lasciando un “like” direttamente sulla singola immagine pubblicata nella pagina LinC – Leggere in Coros.

C’è tempo fino alle 13 del 23 novembre per esprimere il voto. La classifica finale sarà determinata da un mix di voto del pubblico e giudizio di una giuria composta da bibliotecarie e referenti del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas.

I 3 gruppi vincitori riceveranno premi in libri per arricchire la biblioteca scolastica: 200 euro, 150 e 100 euro. Il progetto è stato realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito di “LinC – Leggere in Coros”.

