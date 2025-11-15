“Il cinghiale a cui hanno sparato? È sempre là”. A Sassari due giorni fa una pallottola ha tentato di centrare in via Rockfeller uno dei tanti ungulati che girano per la città. Il “cacciatore”, che sarebbe uno dei residenti del quartiere, non avrebbe però colpito la preda.

“Tutte le notti- riferisce chi abita tra via Rockfeller e via Fondazione Rockfeller- un cinghiale fruga nei mastelli e non ci fa dormire”. Le tracce, riportate da numerosi video, sono inequivocabili. Spazzatura sparsa per terra, resti di cibo disseminati lungo diversi metri, ma anche pannolini fatti a pezzi, rappresentano le testimonianze del mammifero che ogni notte compie diversi danni.

“E non è un fantasma- si scherza- è proprio lui”. Tra l’altro, nonostante le riprese video e le grida per farlo allontanare, quello continua imperterrito a grufolare e ruzzolare. E, visto che nemmeno una pallottola l’ha fatto desistere, si presume che proseguirà. Intanto sarebbe stato denunciato dai carabinieri l’uomo autore dello sparo.

