Incidente autonomo questa mattina in via Principe di Piemonte, a pochi passi dal centro urbano di Porto Torres.

Poco dopo mezzogiorno una Fiat Punto, con a bordo il solo conducente, ha sbandato, è salita sul marciapiede e si è ribaltata. L’uomo alla guida, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per cause da accertare. Il veicolo, dopo aver urtato il marciapiede e colpito un’altra auto parcheggiata, si è capovolto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e messo in sicurezza la zona.

