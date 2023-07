Vento De l’Alguer, in arrivo la quarta tappa che si svolgerà domenica 9 luglio nel Golfo di Alghero. È il campionato di vela organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, una manifestazione sportiva molto seguita da appassionati e curiosi.

In particolare si disputerà il XXI Trofeo Maci – Memorial Ing. Antonio Frulio, esperto velista molto apprezzato in città, che è stato promotore e partecipante delle regate lunghe e impegnative, come l’Alghero-Barcellona.

La Alghero-Barcellona-Alghero del 2023 è infatti iniziata lo scorso 27 giugno con la partenza di una rappresentanza di barche da Alghero alla volta delle coste della Catalogna.

Il 4 luglio gli equipaggi algheresi e dieci equipaggi catalani hanno mollato gli ormeggi da Barcellona per affrontare le 280 miglia del percorso fino ad Alghero.

Durante la permanenza ad Alghero i Germans Catalans verranno accompagnati per una visita alla città e parteciperanno ad un incontro con le autorità locali al quale seguirà un aperitivo al Quartier Sayal.

Il 9 luglio si disputerà la manifestazione con la consueta formula, regata per le imbarcazioni con certificato ORC, regata delle Derive e Veleggiata e quest’anno parteciperanno anche le imbarcazioni catalane arrivate da Barcellona .

La premiazione è prevista a Villa Mosca.

© Riproduzione riservata