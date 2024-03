Alghero ospita a giugno l’edizione 2024 della Swan Sardinia Challenge con le classi ClubSwan 50 e ClubSwan 36.

Un evento velico che vedrà la presenza di circa 500 persone tra organizzatori, staff e personale, oltre al pubblico di appassionati che verrà richiamato rispetto ad uno spettacolo in mare di rilevanza mondiale.

Alla conferenza stampa, a Lo Quarter, sono intervenuti, tra gli altri, Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto di Alghero, il sindaco Mario Conoci, l’assessora allo Sport Maria Grazia Salaris, Corrado Fara, nella sua veste di presidente della Federazione Italiana Vela – III Zona/Sardegna.

«Come Federazione Italiana Vela – ha detto Fara - siamo orgogliosi di collaborare strettamente con gli organizzatori del circuito The Nations League, impegnandoci attivamente affinché la parte tecnica dell'evento risponda ai più elevati standard di qualità, come ci si attende da armatori e velisti di questo prestigio».

Il programma prevede la cerimonia di apertura il 25 giugno, seguito da 4 giorni di regate serrate nelle acque cristalline prospicienti la città.

«Si tratta di un circuito che ha un grande appeal sia in mare che a terra, e questo rappresenterà una grande sfida per Alghero. Insieme alla Regione Sardegna e al Comune di Alghero, stiamo già lavorando per offrire esperienze indimenticabili durante l'evento. Possiamo assicurare che l'ospitalità sarda lascerà un segno negli armatori e nei velisti», sono le parole di Giancarlo Piras, presidente del Consorzio Porto di Alghero.

«La Swan Sardinia Challenge ad Alghero unisce la bellezza naturale del mare con l'emozione della competizione in real time», commenta Federico Michetti, Head of Sport Activities di Nautor Swan. «Qui, le classi ClubSwan 50 e ClubSwan 36 si sfideranno in una regata avvincente e piena di adrenalina, in uno scenario mozzafiato. La bellezza del paesaggio insieme alla determinazione dei partecipanti, non potrà che generare un'atmosfera carica di energia positiva, divertimento e celebrazione per lo sport della vela».





