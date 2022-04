Un sasso contro la vetrata della Coop Supermercati di Sardegna. È successo questa notte nel punto vendita all’inizio di via Grazia Deledda nel quartiere di Monte Rosello a Sassari.

Il lancio ha provocato un buco sul vetro piegato poi dalla forza dell’impatto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell’accaduto, gli autori del gesto hanno anche preso a calci la stessa protezione. “Abbiamo rilevato – dichiara il comandante della Compagnia di Sassari dell’Arma, maggiore Giuseppe Sepe – che non hanno provato a entrare”.

Il gesto andrebbe quindi classificato come probabile atto di vandalismo e non come tentativo di furto. Nel frattempo la vetrata distrutta è stata rimpiazzata dai gestori dell’esercizio. Il rione è stato oggetto negli ultimi tempi di diversi episodi di violenza come l’accoltellamento a inizio aprile da parte di un quindicenne contro un adulto in via Nurra e la violenta lite di gennaio in via Carducci culminata con l’intervento dei carabinieri.

