Bivacchi, vandalismi e passatempi pericolosi: la stazione marittima di piazza Stintino a Porto Torres non conosce pace, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’ultima azione vandalica ha rischiato di distruggere la struttura interna, dove bande di balordi hanno lanciato una bottiglia incendiaria nella facciata e nella sala d’aspetto. Muri anneriti dalle fiamme e danni all’interno della stazione, l’ennesimo gesto segnalato alla Rete ferroviaria italiana.

Nelle scorse settimane, era emerso il problema degli imbrattamenti dei muri con scritte di ogni tipo; la situazione continua a peggiorare di settimana in settimana e la stazione sta diventando sempre più una zona off limits, luogo privilegiato per i raduni di vandali e malintenzionati.

“È una situazione che si sta evolvendo in modo esponenziale da alcune settimane – racconta uno dei residenti – abbiamo fatto diverse segnalazioni che riferiscono di ritrovi e schiamazzi fino a tarda notte anche nella adiacente piazza di via Fontana Vecchia”.

Gli abitanti del quartiere Monte Agellu sono spesso testimoni di azioni incontrollate da parte di balordi che si divertono a distruggere il bene pubblico. “Chiediamo a Rfi di mettere un custode per la sorveglianza notturna - aggiungono i residenti – o comunque di posizionare le telecamere di videosorveglianza perché funzionino da deterrente ad un fenomeno preoccupante”.

© Riproduzione riservata