La nomina
12 gennaio 2026 alle 09:22
Sassari, Flavio Sensi è il nuovo direttore generale della Multiss spaSuccede ad Antonio Spano, divenuto nel frattempo direttore generale del Comune di Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Flavio Sensi è il nuovo direttore generale della Multiss spa di Sassari, l’azienda che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici e delle strade di competenza della provincia.
Sensi, ex direttore generale della Asl di Sassari, è stato l’unico a presentare la candidatura per l’incarico e succede ad Antonio Spano, divenuto nel frattempo direttore generale del Comune di Sassari.
© Riproduzione riservata