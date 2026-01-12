Flavio Sensi è il nuovo direttore generale della Multiss spa di Sassari, l’azienda che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici e delle strade di competenza della provincia.

Sensi, ex direttore generale della Asl di Sassari, è stato l’unico a presentare la candidatura per l’incarico e succede ad Antonio Spano, divenuto nel frattempo direttore generale del Comune di Sassari.

