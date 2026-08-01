Una tradizione che si rinnova. Stamattina a Sassari, nella Cattedrale di San Nicola, il Gremio dei Muratori ha vestito la Madonna degli Angeli grazie all’operosità delle donne della corporazione.

Depositarie di una sapienza antica, e tramandata, con cui si agghinda la Vergine, in modo appropriato, con l’oro donato dai fedeli. Regali, alcuni risalenti agli anni ’30 del ‘900, con cui si è voluto ringraziare la Madonna e mostrarle la propria devozione, come spiega il presidente del Gremio, Antonio Pistidda.

Il quale si sofferma sui gesti delle signore che, con autentica fede, abbelliscono Santa Maria degli Angeli. «Sono mani che servono senza cercare applausi, mani che parlano di devozione, sacrificio e affetto filiale verso Maria», dichiara.

Intanto domani, alle 11, al termine della messa che si terrà al Duomo, officiata da monsignor Antonio Tamponi, ci sarà il tradizionale rito dell’Intregu con il passaggio di consegne tra il vecchio e nuovo obriere maggiore dei Muratori.

© Riproduzione riservata