Approvato dalla giunta del Comune di Sassari, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo per i lavori di adattamento climatico nel quartiere di Monte Rosello.

Si tratta dei lavori, finanziati con 142mila euro del progetto europeo interreg Adaptwise, e che hanno l’obiettivo di mitigare gli effetti delle ondate di calore, in forte aumento negli ultimi anni, e che spesso hanno come vittime le persone più anziane, la fascia anagrafica più presente nel quartiere.

Le due azioni pilota avranno come scenario la piazzetta di Traversa Nurra e la gradinata di via Sorso e prevedono la nascita di aree ombreggiate, la depavimentazione e la piantumazione di specie arboree.

I contenuti del progetto sono stati illustrati dall’impresa di pianificazione territoriale Tamalacà, che, su incarico del Comune, ha svolto un lavoro di ricognizione del territorio individuando problemi e soluzioni ambientali, incontrando abitanti, stakeholder e mappando le zone tramite l’uso del Geographic Information System.

L’obiettivo del settore Ambiente, che gestisce l’operazione, è concludere i due rifugi climatici nel 2027.

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