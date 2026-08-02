Sassari, approvato il progetto per i rifugi climatici nel quartiere di Monte RoselloFinanziati da un progetto europeo con 142mila euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Approvato dalla giunta del Comune di Sassari, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo per i lavori di adattamento climatico nel quartiere di Monte Rosello.
Si tratta dei lavori, finanziati con 142mila euro del progetto europeo interreg Adaptwise, e che hanno l’obiettivo di mitigare gli effetti delle ondate di calore, in forte aumento negli ultimi anni, e che spesso hanno come vittime le persone più anziane, la fascia anagrafica più presente nel quartiere.
Le due azioni pilota avranno come scenario la piazzetta di Traversa Nurra e la gradinata di via Sorso e prevedono la nascita di aree ombreggiate, la depavimentazione e la piantumazione di specie arboree.
I contenuti del progetto sono stati illustrati dall’impresa di pianificazione territoriale Tamalacà, che, su incarico del Comune, ha svolto un lavoro di ricognizione del territorio individuando problemi e soluzioni ambientali, incontrando abitanti, stakeholder e mappando le zone tramite l’uso del Geographic Information System.
L’obiettivo del settore Ambiente, che gestisce l’operazione, è concludere i due rifugi climatici nel 2027.