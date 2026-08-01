Rinnovato l'impegno congiunto di Ersu Sassari e ATP a favore del diritto allo studio e della mobilità sostenibile. Nella sede storica dell'Azienda Traporti Pibblici di Sassari, il presidente dell'Ersu Daniele Maoddi e il presidente di ATP Alessandro Zara hanno sancito il rinnovo della collaborazione tra i due enti con la firma della nuova convenzione che consentirà anche per il prossimo anno accademico agli studenti universitari di usufruire dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico urbano al costo simbolico di 10 euro. La convenzione è stata sottoscritta, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore generale di ATP S.p.A. Roberto Mura e dal Direttore generale facente funzioni dell'ERSU Sassari Antonio Zara.

L'accordo è rivolto agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Sassari, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari, in possesso di un ISEE non superiore a 25.500 euro e nel rispetto del limite di età previsto dalla normativa regionale.

Per l'anno accademico 2026-2027 cresce anche il numero dei beneficiari: gli abbonamenti annuali agevolati saranno anche quest’anno 1.500, grazie a un impegno economico complessivo dell'ERSU pari a 37.500 euro. L'Ente contribuirà con 25 euro per ciascun abbonamento, mentre gli studenti corrisponderanno direttamente ad ATP la quota di 10 euro, mantenendo invariato il costo finale del titolo di viaggio. Gli abbonamenti saranno validi dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027.

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