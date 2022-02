Gli operatori dell’area urbana di Valledoria hanno costituito, insieme all'amministrazione comunale, il Centro commerciale naturale Valledoria. Lo scopo e lo spirito si propongono di rappresentare, tutelare, valorizzare ed incentivare tutte le le imprese associate. Ma non solo, l’idea è quella di riqualificare e promuovere il commercio e le altre attività imprenditoriali dell'area urbana del Comune di Valledoria in armonia con il contesto culturale, sociale ed architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico e sociale del territorio. “E considerato il momento che tutti noi abbiamo attraversato – spiega il sindaco Marco Muretti - e dal quale faticosamente stiamo venendo fuori, ha una valenza ancor più importante. Il nostro CCN oltre a promuovere e qualificare l'offerta dei beni e dei servizi delle aziende associate, sarà il traino giusto per realizzare attività di animazione urbana, eventi e manifestazioni finalizzate alla promozione e alla commercializzazione dei beni e dei servizi offerti dalle nostre imprese.” In programma attività di promozione, progetti di arredo urbano e di viabilità oltre alla collaborazione con enti ed altri organismi per la gestione di iniziative, la fornitura di servizi del territorio e per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale e di servizi che il territorio è in grado di offrire. In tema di percorsi strategici, l'amministrazione comunale sta perfezionando, per lanciarla tra breve, un'azione di più ampio respiro che mira a rafforzare l'offerta turistica del territorio e la sua immagine.

