Il sindaco di Valledoria, Marco Muretti, ha revocato l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano diretto, proveniente dalla condotta idrica che interessa l’abitato del paese.

Il provvedimento era stato preso il 28 ottobre scorso a seguito di non conformità ai parametri di legge, reso noto dall’ufficio competente dell’Asl di Sassari. A distanza di 24 giorni le nuove analisi effettuate dall’Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione Area Medica Sc Igiene della Alimentazione e della Nutrizione hanno evidenziato il rientro dei valori dell’acqua della rete idrica nei limiti di legge. Pertanto il primo cittadino ha potuto emanare una ulteriore ordinanza di revoca del divieto che garantisce il consumo umano per la popolazione, una situazione che ha provocato gravi disagi per i residenti.

Nei giorni scorsi il disservizio aveva fatto scatenare le proteste dei cittadini di Valledoria contro Abbanoa.

