Grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale di Valledoria, con l’aggiudicazione del bando “Sport e Periferie” direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, sono iniziati i lavori per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport comunale. Il progetto del Comune prevede l’efficientamento energetico dell’edificio con coibentazione esterna, condizionamento interno, sistemazione della copertura, installazione impianto fotovoltaico e sostituzione degli infissi.

L’ obiettivo è di avere a disposizione una struttura moderna, fruibile con maggiori comfort per le attività di aggregazione presenti, nel rispetto dell’ambiente e della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. In quest’ottica l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Muretti ha indirizzato le proprie scelte strategiche non solo sugli spazi dedicati al calcio, ma anche al tennis, al padel oltre agli interventi relativi alle piscine e, appunto, al palazzetto dello sport.

