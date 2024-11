Fiamme ieri notte nella zona di via Barraccu per un principio di incendio partito da un immobile nel sottopiano di un palazzo. Un passante, intorno alle 22.30 di venerdì, ha dato l’allarme dopo aver visto del fumo nero uscire da un garage.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli che, con l’aiuto di bombole e maschere, hanno imbracciato gli idranti per spegnere il rogo e verificare che non ci fossero persone all’interno del locale.

