Si è chiuso il corso di Basic life support-e defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce voluto dall’Amministrazione comunale di Ozieri e organizzato dal centro Formazione Re-Heart.

«Il corso, articolato in due giornate, ha formato tutto il personale del corpo di Polizia Locale, sempre impegnato in prima linea nel nostro territorio, fornendo loro nozioni di primo soccorso, teoriche e pratiche su appositi manichini, tecniche di rianimazione e modalità di utilizzo del defibrillatore per adulti e pediatrico - si legge in una nota -. I partecipanti hanno superato brillantemente il Corso ed il test di valutazione finale, ottenendo l’attestato di Operatore Blsd, della durata di 2 anni».

Il defibrillatore automatico esterno sarà posizionato nell’auto della Polizia Locale.

La formazione e le attività di esercitazione, sono alla base per essere in grado di effettuare una scelta in pochi istanti, in una situazione di emergenza - proseguono dal comune -. Il corso è stato fortemente voluto ed organizzato dal Sindaco Marco Peralta, dall’Assessore delle politiche Sociali e Sanità dottoressa Margherita Molinu e da tutta l’amministrazione comunale. La campagna di formazione promossa dall’Amministrazione comunale, che ha come obiettivo quello di essere formati per poter salvare una vita, proseguirà con altri corsi rivolti al proprio personale, ma anche accessibili alla popolazione, su base volontaria, in collaborazione con il centro “Re-Heart”.

