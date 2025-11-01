La giunta dell’Unione dei Comuni del Coros ha esaminato ed approvato la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del Rio Savagnolu (Rio Sena) mediante la realizzazione di un canale scolmatore oltre alle opere accessorie della parte a monte dell’attraversamento con la provinciale 3, sino alla confluenza con il Rio Mascari.

Con l’intervento si intende individuare le opere da finanziare con le risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso l’Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto il 28 novembre 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione stessa, sulla linea "Rischi e adattamento climatico”.

Il progetto prevede due interventi funzionali, il primo da 3 milioni di euro e il secondo da 1 milione e 545 mila euro per un totale di 4 milioni e 545mila.

Nella pianificazione e programmazione l’Unione Comuni del Coros intende sviluppare interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio del Coros, in questo caso con riferimento particolare ai communi di Usini e Tissi.

