Titoli di coda per il 4° direttore generale del sessennio di Gavino Mariotti alla guida dell’università di Sassari. Giovanni Maria Soro ha lasciato l’incarico, scaduto il 30 agosto, sostituito ad interim da Maria Grazia Idini, 5° dg e dirigente dell’Area Pianificazione, bilancio e controllo di gestione dell’ateneo turritano. Prima di loro si sono succeduti Paolo Pellizzaro, rimasto in sella meno di tre mesi, dal dicembre 2020 al febbraio 2021, seguito da Marco Breschi, durato fino al giugno 2022, e a cui era subentrata Elisabetta Neroni, in carica fino al luglio dell’anno successivo, passata in Regione e rimpiazzata proprio da Soro. Ora l’ultima successione, si presume, almeno fino a gennaio, se non febbraio 2027, quando al termine del bando pubblico il nuovo dg verrà nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del neo rettore, uscito vincitore dalle imminenti elezioni accademiche. «Saranno il 21 settembre- spiega Mariotti- e, sia io che il consiglio di amministrazione, non ci siamo sentiti di decidere alcunché sul prossimo direttore generale».

Sull’ex dg il Magnifico dice: «Il mio giudizio su di lui è più che sufficiente». Ma il “verdetto” sul suo operato uscirà dalla precisa valutazione degli obiettivi raggiunti in questo triennio e che potranno portare a una premialità finanziaria.

La figura del direttore generale si occupa di rispondere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, come dice Mariotti, di “mettere pancia a terra” le delibere che escono dai due organi. Un ruolo complesso che lo porta spesso a confrontarsi con i sindacati, da lui salutati in una mail. Dove ha riferito di “discussioni serrate” e “confronti accesi” coi rappresentanti dei lavoratori sempre però “nell’interesse generale dell’Università”.

Se questo sia avvenuto, e con toni più intensi, anche con Gavino Mariotti, come sussurrano alcuni rumors, si esprime lo stesso rettore: «Falso, mai avute divergenze».

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